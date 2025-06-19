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Путин: Варианты выгодного решения ирано-израильского конфликта есть

Владимир Путин сообщил, что предложил «возможный выход из ситуации» вокруг Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Российский глава Владимир Пурин сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Об этом российский лидер рассказал в рамках встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«Мы ничего никому не навязываем. Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран», — рассказал Путин.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, позиционирующий себя как миротворца и заявлявший о намерении прекратить украинский конфликт, утвердил план военной операции против Ирана.

Накануне президент России и правитель ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров совместно выразили глубокую тревогу в связи с обострением ирано-израильского конфликта.

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