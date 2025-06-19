Путин: поставка ракет ФРГ Украине не повлияет на ход конфликта

«Всем хорошо известно, что, если это поставка ракет Taurus произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит, поэтому мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную Республику так же, как многие другие европейские страны — не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях — как соучастников этих боевых действий», — сказал Путин.