Путин: поставка ракет ФРГ Украине не повлияет на ход конфликта

Поставка ракет Taurus производства ФРГ украинской стороне не окажет влияния на ход конфликта на Украине, но отношения Берлина с Российской Федерацией «совсем испортятся», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством мировых СМИ в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что в настоящее время российская сторона рассматривает ФРГ как «сторону», оказывающую поддержку Киеву.
«Всем хорошо известно, что, если это поставка ракет Taurus произойдёт, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит, поэтому мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную Республику так же, как многие другие европейские страны — не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях — как соучастников этих боевых действий», — сказал Путин.
Кроме того, президент Российской Федерации заявил, что если канцлер ФРГ Фридрих Мерц желает ему позвонить, то российская сторона открыта к контактам.
«Если господин федеральный канцлер хочет позвонить, переговорить — я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов, мы всегда к этому открыты», — отметил президент РФ.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Ранее Путин заявил, что Российская Федерация выступает против торговых войн и ограничений.