Путин согласился с Трампом в оценке конфликта на Украине

Также Путин отметил, что Россия и Запад столкнулись с конфликтом еще в 2014 году. Президент России уверен, что причина кризиса кроется не в воссоединении Крыма с Россией, а в действиях западных стран. По его мнению, они поддержали переворот в Киеве, что и вызвало напряженность.