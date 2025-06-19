Путин согласился с Трампом в оценке конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин согласился с американским лидером Дональдом Трампом, что если бы тот был главой Белого дома, конфликта на Украине можно было бы избежать. Этим глава государства поделился на полях ПМЭФ.
Также Путин отметил, что Россия и Запад столкнулись с конфликтом еще в 2014 году. Президент России уверен, что причина кризиса кроется не в воссоединении Крыма с Россией, а в действиях западных стран. По его мнению, они поддержали переворот в Киеве, что и вызвало напряженность.
Ранее Президент США Дональд Трамп сообщил, что вечером 4 июня обсуждал с Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.
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