Ричмонд
+33°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Но есть вопрос в его юридической легитимности», — сказал Путин на встрече с журналистами.

Срочная новость.

Президент России Владимир Путин готов встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Но есть вопрос в его юридической легитимности», — сказал Путин на встрече с журналистами.