Путин готов встретиться с Зеленским

Срочная новость.
Президент России Владимир Путин готов встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Но есть вопрос в его юридической легитимности», — сказал Путин на встрече с журналистами.
Президент России Владимир Путин готов встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Но есть вопрос в его юридической легитимности», — сказал Путин на встрече с журналистами.
Срочная новость.
Президент России Владимир Путин готов встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. «Но есть вопрос в его юридической легитимности», — сказал Путин на встрече с журналистами.