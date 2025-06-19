Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

«Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским», — подчеркнул российский лидер.