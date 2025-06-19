Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин выразил готовность к встрече с Владимиром Зеленским, но отметил, что вопрос легитимности украинского лидера вызывает сомнения. Об этом глава государства сообщил на полях ПМЭФ.
«Я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин пояснил, что Зеленский предлагал провести переговоры на высшем уровне и приостановить боевые действия. Однако, по словам российского лидера, вести диалог с теми, кто поддерживает террористические методы, крайне сложно. Президент задался вопросом, о чем можно говорить с такими политиками и кто готов вести с ними переговоры.