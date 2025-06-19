Президент России Владимир Путин признался, что не видит никакой рациональности в действиях европейских политиков. По мнению главы государства, сегодняшнее состояние экономики Евросоюза можно описать афоризмом «куплю назло кондуктору и не поеду», так как он прекрасно описывает отсутствие какой-либо логики в действиях Европы.
«Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты и не поеду, что называется, назло кондуктору», — заявил президент на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ночью 19 июня 2025 года.
Однако Путин призвал не расслабляться. Пусть ЕС действует иррационально — он всё ещё может исполнить свои угрозы, и Россия должна быть готова к полной утрате европейского рынка природных ресурсов и другой продукции. Необходимо, подчеркнул президент, минимизировать этот ущерб.
Ранее KP.RU сообщил, что европейские крупные предприятия начали закрываться ещё в 2022 году, сразу с началом СВО на Украине и первых же санкций Запада в отношении России.