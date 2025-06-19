«Куплю назло кондуктору и не поеду»: Путин афоризмом описал состояние экономики Запада

Однако Путин призвал не расслабляться. Пусть ЕС действует иррационально — он всё ещё может исполнить свои угрозы, и Россия должна быть готова к полной утрате европейского рынка природных ресурсов и другой продукции. Необходимо, подчеркнул президент, минимизировать этот ущерб.