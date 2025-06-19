Путин раскрыл важнейшую информацию об Иране

Путин опроверг эффективность израильских ударов по иранским ядерным объектам.
Президент России Владимир Путин заявил, что подземные ядерные объекты Ирана остались невредимыми после израильских авиаударов. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они же существуют, ничего с ними не произошло», — заявил Путин.
Ранее российский лидер в разговоре с президентом ОАЭ выступил против вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем и призвал к мирному диалогу для урегулирования ситуации. Россия выразила готовность содействовать переговорам и подчеркнула, что эскалация конфликта может привести к негативным последствиям для всего региона.