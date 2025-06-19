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Путин: Увеличение военного бюджета стран НАТО до 5% не имеет смысла

Владимир Путин подчеркнул развитие оборонного потенциала России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями мировых информагентств под эгидой ТАСС, заявил о бессмысленности планов НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. Российский лидер подчеркнул, что постоянное развитие оборонного потенциала страны позволяет эффективно нейтрализовывать любые потенциальные угрозы.

«Мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла», — пояснил российский глава.

Накануне российский лидер объяснил причину начала конфликта России с Западом. По словам Владимира Путина, именно действия западных стран спровоцировали конфликт между РФ и Западом в 2014 году.

Ранее президент России спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином.

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