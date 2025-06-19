Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями мировых информагентств под эгидой ТАСС, заявил о бессмысленности планов НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. Российский лидер подчеркнул, что постоянное развитие оборонного потенциала страны позволяет эффективно нейтрализовывать любые потенциальные угрозы.
«Мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла», — пояснил российский глава.
Накануне российский лидер объяснил причину начала конфликта России с Западом. По словам Владимира Путина, именно действия западных стран спровоцировали конфликт между РФ и Западом в 2014 году.
Ранее президент России спрогнозировал ухудшение отношений между Москвой и Берлином.