Россия полностью выполнила свои обязательства по стамбульским договорённостям об обмене телами военнослужащих с Украиной. ВС РФ передали украинской стороне 6060 тел бойцов ВСУ, в то время как киевский режим отдал России только 57 тел. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года.
«Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57», — заявил глава государства.
Однако Россия готова продолжать этот процесс, добавил Путин. В ближайшее время, если Украина не станет чинить препятствий, Москва сможет передать киевскому режиму ещё более трёх тысяч тел солдат ВСУ.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина нарочно затягивает процесс идентификации тел военнослужащих, переданных Россией, заявляя, что на это уйдёт больше года.