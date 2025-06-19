Россия полностью выполнила свои обязательства по стамбульским договорённостям об обмене телами военнослужащих с Украиной. ВС РФ передали украинской стороне 6060 тел бойцов ВСУ, в то время как киевский режим отдал России только 57 тел. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года.