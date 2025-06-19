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Путин раскрыл, почему не поехал на переговоры с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что не принял участие в переговорах с украинской делегацией в Стамбуле (Турция). Главная причина — отсутствие президента США Дональда Трампа. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с иностранными журналистами.

Путин не поехал в Стамбул, поскольку там не было Трампа.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что не принял участие в переговорах с украинской делегацией в Стамбуле (Турция). Главная причина — отсутствие президента США Дональда Трампа. Об этом российский лидер рассказал во время встречи с иностранными журналистами.

«Господин Трамп сказал, что “Путин не едет, потому что я не еду, а что ему там делать, когда меня там нет”. И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — об этом глава государства сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о готовности Владимира Путина к участию в трехсторонних переговорах с США и Украиной при условии тщательной подготовки встречи. При этом подчеркивалось, что такие контакты возможны только при наличии договоренностей между сторонами. Дональд Трамп, в свою очередь, ранее выражал недовольство отсутствием прогресса в переговорах между Россией и Украиной и начал дистанцироваться от мирного процесса.

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