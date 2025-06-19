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Путин раскрыл, сколько на самом деле Россия получила тел погибших солдат

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона передала Украине около 6 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен, по его словам, Россия получила от Украины 57 тел погибших российских солдат.

Срочная новость.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона передала Украине около 6 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен, по его словам, Россия получила от Украины 57 тел погибших российских солдат.