Путин назвал срок, когда Россия и Украина снова могут сесть за стол переговоров

«А теперь ситуация: нет, вы знаете, давайте договариваться. Давайте. Но давайте вскроем эти пакеты и будем вести переговоры. Но не сидеть же там днем и ночью на протяжении целого года. Поэтому мы готовы эти переговоры продолжать», — подчеркнул российский лидер.