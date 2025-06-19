Путин назвал срок, когда Россия и Украина снова могут сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин подтвердил, что российская и украинская переговорные группы готовы проводить новые встречи после 22 июня. Об этом глава государства сообщил на полях ПМЭФ.
«А теперь ситуация: нет, вы знаете, давайте договариваться. Давайте. Но давайте вскроем эти пакеты и будем вести переговоры. Но не сидеть же там днем и ночью на протяжении целого года. Поэтому мы готовы эти переговоры продолжать», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин уточнил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом после 22 июня.
Юрий Ушаков также отметил, что Дональд Трамп внимательно выслушал эту информацию. По словам помощника президента, американский лидер выразил сильное желание способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной.