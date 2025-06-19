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Путин: Россия хочет завершения украинского конфликта как можно быстрее

Путин заявил, что Россия за окончание конфликта на Украине мирным путём.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация всегда выступала за разрешение украинской проблемы мирным путём, и когда началась специальная военная операция — готова была решать конфликт за столом переговоров. Чем быстрее СВО закончится — тем лучше. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поверьте, мы тоже хотим это завершить (конфликт на Украине — прим. ред.) и как можно быстрее, и лучше — мирным путём», — заверил президент.

Напомним, что Путин, как и многие другие российские первые лица, неоднократно повторял, что Москва не хотела вооружённого конфликта и всегда готова к диалогу и компромиссам. Однако ещё в 2022 году с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переговоры в Стамбуле с Киевом были сорваны и только теперь возобновились с той же точки.

Ранее KP.RU сообщил, что организовали госпереворот на Украине и дальнейший конфликт США — бывший заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сама признавалась в этом ещё в 2014 году.

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