Напомним, что Путин, как и многие другие российские первые лица, неоднократно повторял, что Москва не хотела вооружённого конфликта и всегда готова к диалогу и компромиссам. Однако ещё в 2022 году с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переговоры в Стамбуле с Киевом были сорваны и только теперь возобновились с той же точки.