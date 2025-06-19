Путин: по Украине нужно найти решение надолго

Путин также отметил, что готов встретиться украинским лидером Владимиром Зеленским, но открытым остается вопрос, кто будет подписывать документы. Глава государства заявил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня.