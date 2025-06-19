Путин: по Украине нужно найти решение надолго

Путин заявил, что готов к встрече с Зеленским, но власть на Украине нелигитимна.
Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине, но найти решение надолго. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
«Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной. Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго», — подчеркнул президент.
Путин также отметил, что готов встретиться украинским лидером Владимиром Зеленским, но открытым остается вопрос, кто будет подписывать документы. Глава государства заявил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Новый раунд переговоров Украины и РФ возможен после 22 июня.