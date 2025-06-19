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Путин назвал невероятной ложью слова о том, что РФ хочет напасть на НАТО

Президент РФ уточнил, что в эту ложь пытаются заставить поверить жителей европейских стран.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что высказывания о том, что РФ якобы намерена «напасть» на государства Североатлантического альянса являются «бредом», а также «невероятной ложью».

Российский лидер отметил, что речь идёт о «легенде».

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну мы же понимаем, что это бред», — сказал Путин.

Заявление прозвучало в ходе встречи с руководством и сотрудниками международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Кроме того, Путин заявил, что поставка ракет Taurus производства ФРГ Киеву не повлияет на ход конфликта на Украине. При этом президент Российской Федерации подчеркнул, что в таком случае отношения между Берлином и Москвой испортятся.

Также в рамках мероприятия Путин напомнил, что российская сторона выступает против торговых войн, а также ограничений.

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