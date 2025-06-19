Путин ответил на обвинения в адрес России о нападении на Европу и НАТО: «невероятная ложь»

«Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Мы понимаем, что это бред. Те, кто это говорят, не верят в это сами», — пояснил президент страны во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира.