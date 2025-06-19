Путин: СВО не началась бы, если бы Трамп был президентом вместо Байдена

Помимо этого, 16 июня Трамп заявил, что военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Россию не исключили из международного клуба «Большая восьмерка» (G8). По словам главы государства, его предшественник на президентском посту Барак Обама и бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо совершили ошибку, когда решили, что Россия не должна оставаться в неформальном объединении.