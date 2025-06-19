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Путин: СВО не началась бы, если бы Трамп был президентом вместо Байдена

Президент России Владимир Путин выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа, который утверждал, что если бы он занимал пост президента вместо Джо Байдена, специальная военная операция (СВО) не началась бы. Это заявление Путин сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин выразил согласие с мнением президента США Дональда Трампа, который утверждал, что если бы он занимал пост президента вместо Джо Байдена, специальная военная операция (СВО) не началась бы. Это заявление Путин сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что Трамп неоднократно высказывался о том, что при его президентстве войны не было бы, и добавил, что в этом вопросе Трамп прав.

— Он говорил неоднократно: «Если бы я был президентом, то этой войны бы не было». Я думаю, что и здесь он прав, — заявил Путин.

Помимо этого, 16 июня Трамп заявил, что военного конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Россию не исключили из международного клуба «Большая восьмерка» (G8). По словам главы государства, его предшественник на президентском посту Барак Обама и бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо совершили ошибку, когда решили, что Россия не должна оставаться в неформальном объединении.

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