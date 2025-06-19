Путин заявил, что готов встретится с Зеленским

«Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский — ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.