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Путин заявил, что готов встретится с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил российский лидер в ходе общения с представителями СМИ, остается открытым вопрос о юридической легитимности Зеленского.

Путин готов встретится с Зеленским чтобы поставить «точку».

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил российский лидер в ходе общения с представителями СМИ, остается открытым вопрос о юридической легитимности Зеленского.

«Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский — ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что стремление Владимира Зеленского к переговорам с президентами России и США связано с попытками укрепить свою легитимность на международной арене. Идея личной встречи Путина и Зеленского уже обсуждалась в мае 2025 года, когда российский лидер предлагал провести переговоры в Стамбуле, однако тогда шансы на их проведение оценивались как низкие.

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