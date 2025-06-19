Путин заявил, что готов встретится с Зеленским

Путин готов встретится с Зеленским чтобы поставить «точку».
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как отметил российский лидер в ходе общения с представителями СМИ, остается открытым вопрос о юридической легитимности Зеленского.
«Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима (Зеленский — ред.). Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что стремление Владимира Зеленского к переговорам с президентами России и США связано с попытками укрепить свою легитимность на международной арене. Идея личной встречи Путина и Зеленского уже обсуждалась в мае 2025 года, когда российский лидер предлагал провести переговоры в Стамбуле, однако тогда шансы на их проведение оценивались как низкие.