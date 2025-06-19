Путин отказался обсуждать разговоры об уничтожении Израилем аятоллы Хаменеи

Президент России Владимир Путин категорично отверг возможность обсуждения уничтожения Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, такие разговоры недопустимы.
«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: “Я даже обсуждать такой возможности не желаю”» — ответил Путин на вопрос о возможной ликвидации аятоллы Хаменеи.
Ранее KP.RU, что президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией Вашингтона по конфликту с Ираном. Он заявил, что Америка может нанести удар по иранским ядерным объектам, но не исключил и заключение соглашения с Тегераном. По его словам, Ирану следует пойти на уступки.
В то же время власти Ирана не намерены отказываться от своей ядерной программы. Аятолла Хаменеи подчеркнул, что страна ответит войной на любое давление и не подчинится внешним требованиям. Израиль же назвал верховного лидера Ирана возможной целью.