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Путин отказался обсуждать разговоры об уничтожении Израилем аятоллы Хаменеи

Путин считает недопустимыми разговоры о ликвидации Израилем верховного лидера Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин категорично отверг возможность обсуждения уничтожения Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По его словам, такие разговоры недопустимы.

«Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: “Я даже обсуждать такой возможности не желаю”» — ответил Путин на вопрос о возможной ликвидации аятоллы Хаменеи.

Ранее KP.RU, что президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией Вашингтона по конфликту с Ираном. Он заявил, что Америка может нанести удар по иранским ядерным объектам, но не исключил и заключение соглашения с Тегераном. По его словам, Ирану следует пойти на уступки.

В то же время власти Ирана не намерены отказываться от своей ядерной программы. Аятолла Хаменеи подчеркнул, что страна ответит войной на любое давление и не подчинится внешним требованиям. Израиль же назвал верховного лидера Ирана возможной целью.

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