Путин отказался обсуждать разговоры об уничтожении Израилем аятоллы Хаменеи

Ранее KP.RU, что президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией Вашингтона по конфликту с Ираном. Он заявил, что Америка может нанести удар по иранским ядерным объектам, но не исключил и заключение соглашения с Тегераном. По его словам, Ирану следует пойти на уступки.