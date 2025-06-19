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Путин: Volkswagen и Porsche в Германии погибают

Президент России Владимир Путин заявил, что автоконцерны Volkswagen и Porsche в Германии переживают серьезные трудности. Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ.

По мнению Путина, у производителей в Германии сейчас все очень плохо.

Президент России Владимир Путин заявил, что автоконцерны Volkswagen и Porsche в Германии переживают серьезные трудности. Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ.

Ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин отмечал, что Германия, поддерживая Украину, не может считаться нейтральной стороной в конфликте. Президент также заявил о готовности к диалогу с Берлином, если Германия проявит соответствующую инициативу.