Стало известно, как телефонные мошенники обманывают самозанятых россиян

Эксперты подтверждают, что самозанятые сегодня — одна из самых уязвимых групп населения в России. На конец 2024 года самозанятых в РФ было уже более 12 млн, при этом они все делают самостоятельно — вносят данные о налогах через специальное приложение и там же оплачивают налоги. Этим и пользуются мошенники, пытаясь запутать и обмануть таких налогоплательщиков.