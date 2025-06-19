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Стало известно, как телефонные мошенники обманывают самозанятых россиян

Телефонные мошенники начали обманывать самозанятых россиян.

Телефонные мошенники начали обманывать самозанятых россиян. Они звонят им, называя себя «представителями ФНС», сообщает KP.RU.

«У вас доход за 2024 год выше, чем указано в справке 2-НДФЛ. Заплатите штраф, а то, сами знаете, хуже будет», — рассказал изданию человек, которого пытались обмануть мошенники.

Стоит отметить, что самозанятые в отличие от индивидуальных предпринимателей никаких деклараций не подают. Более того, 2-НДФЛ — это справка, которую выдают гражданину по месту работы или в ФНС в подтверждение его доходов и уплаченных налогов. Однако мошенники в разговоре пытаются сбить человека с толку, запутав его в названиях документах.

Эксперты подтверждают, что самозанятые сегодня — одна из самых уязвимых групп населения в России. На конец 2024 года самозанятых в РФ было уже более 12 млн, при этом они все делают самостоятельно — вносят данные о налогах через специальное приложение и там же оплачивают налоги. Этим и пользуются мошенники, пытаясь запутать и обмануть таких налогоплательщиков.

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