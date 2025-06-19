Владимир Путин с улыбкой подшутил над главой турецкого СМИ

Президент России Владимир Путин с юмором прокомментировал визит генерального директора турецкого агентства Anadolu Сердара Карагеза на встречу с супругой.
В ходе организованного ТАСС диалога Путина с руководителями мировых информагентств первый заместитель гендиректора агентства Михаил Гусман, выступая в роли модератора, с особым вниманием представил Сердара Карагеза, отметив, что глава Anadolu оказался единственным участником, прибывшим на мероприятие вместе с супругой.
«Это или он приехал с женой, или жена его не отпустила. Мы не знаем», — с улыбкой прокомментировал российский глава.
Как уточнил Гусман, во время их разговора Карагез откровенно признал, что его супруга категорически возражала против его одиночного визита.
Напомним, что KP.RU ведет трансляцию встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.