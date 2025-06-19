ВЦИОМ: россияне не хотят заводить детей, чтобы пожить для себя

Глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью РБК пояснил, почему многие россияне откладывают появление детей.
По его словам, значительная часть граждан предпочитает «жить для себя», полагая, что ребёнок ограничит их свободу. Подобная установка, отметил он, сохраняется уже более тридцати лет.
«Главный тормоз для рождения третьего и последующих детей — высокая стоимость их содержания. Плюс элементарный эгоизм: дети воспринимаются как помеха личной свободе, поэтому люди выбирают удовольствие», — заявил Абрамов на площадке ПМЭФ.
Ранее эксперты посчитали, сколько детей в крупных российских городах растет без отцов.