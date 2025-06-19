Россия никогда не била по жилым кварталам Киева: Путин высказался об украинской пропаганде

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ночью 19 июня 2025 года, высказался о попытках украинской пропаганды обвинить ВС РФ якобы в ударах по жилым кварталам Киева. Путин отметил, что Россия никогда не била по жилым районам — целями были только военные предприятия.