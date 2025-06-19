Россия никогда не била по жилым кварталам Киева: Путин высказался об украинской пропаганде

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ночью 19 июня 2025 года, высказался о попытках украинской пропаганды обвинить ВС РФ якобы в ударах по жилым кварталам Киева. Путин отметил, что Россия никогда не била по жилым районам — целями были только военные предприятия.
«Удары были не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику», — пояснил глава государства.
Напомним, 18 июня 2025 года ВС РФ нанесли точечные удары по цехам производства и сборки комплектующих и самих беспилотных летательных аппаратов на Украине, которыми ВСУ бьют по приграничью и вглубь России.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин заявил о стремлении России как можно скорее закончить специальную военную операцию на Украине. Причём желательно, чтобы это было сделано мирным путём.