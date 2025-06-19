Путин рассказал о возможных компромиссах по Запорожью и Херсону в 2022 году

Как отметил глава государства на Петербургском международном экономическом форуме, Россия всегда стремилась к мирному урегулированию конфликта с Украиной. Он подчеркнул, что с началом специальной военной операции Москва была готова к переговорам для решения спорных вопросов. По словам Путина, чем скорее завершится СВО, тем лучше для всех сторон.