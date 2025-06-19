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Путин отказался обсуждать вероятность убийства Западом лидера Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать вероятность убийства Израилем и США духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Главе государства задали вопрос об этом на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Life.ru

Путин отказался обсуждать вероятность убийства Западом лидера Ирана Хаменеи. Видео © Life.ru.

«Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом: я даже осуждать такой возможности не желаю, не хочу. Я слышал, но я даже обсуждать это не хочу», — сказал Путин в ответ на вопрос представителя агентства France Press.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Политолог-востоковед уверен, что убийство Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.

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