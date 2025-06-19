Путин отказался обсуждать вероятность убийства Западом лидера Ирана Хаменеи. Видео © Life.ru.
«Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом: я даже осуждать такой возможности не желаю, не хочу. Я слышал, но я даже обсуждать это не хочу», — сказал Путин в ответ на вопрос представителя агентства France Press.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Политолог-востоковед уверен, что убийство Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.