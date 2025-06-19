Россия хочет завершить конфликт на Украине мирным путем

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. В последние месяцы российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам при соблюдении своих условий, а также подчеркивали важность поиска политического решения для завершения конфликта.