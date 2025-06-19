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Россия хочет завершить конфликт на Украине мирным путем

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, отдавая предпочтение мирному разрешению ситуации. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Конфликт с Украиной должен решиться мирным путем.

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, отдавая предпочтение мирному разрешению ситуации. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем», — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Это произошло на ПМЭФ.

Ранее Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. В последние месяцы российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам при соблюдении своих условий, а также подчеркивали важность поиска политического решения для завершения конфликта.