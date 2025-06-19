Путин: РФ готова содействовать развитию мирного атома в Иране

— Я сейчас не буду вдаваться в детали. Их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, так и с американской. Так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности, — цитирует Путина ТАСС.