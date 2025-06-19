Путин: РФ готова содействовать развитию мирного атома в Иране

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны обеспечить интересы Ирана в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Это заявление было сделано в четверг, 19 июня, на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, организованной ТАСС.
Путин отметил, что Иран планирует продолжить развитие мирного атома, включая его применение в сельском хозяйстве и медицине. Он подчеркнул высокий уровень доверия между Россией и Ираном и выразил уверенность в возможности совместной работы в этой сфере.
Президент добавил, что Россия уже обсуждала детали с израильской и американской сторонами, а также передала определенные сигналы иранским партнерам. Он предложил возможные пути решения иранского вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение должно приниматься политическим руководством Ирана и Израиля.
— Я сейчас не буду вдаваться в детали. Их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, так и с американской. Так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности, — цитирует Путина ТАСС.
Путин также напомнил о завершении строительства АЭС «Бушер» в Иране, которая была адаптирована под российский дизайн, и сообщил о текущих работах по строительству еще двух блоков. Он заверил, что безопасность на площадке будет обеспечена в сотрудничестве с израильским руководством.
Помимо этого, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков заявил, что удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране может привести к более серьезному радиоактивному загрязнению, чем ядерный взрыв, хотя сам реактор не может взорваться.