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Путин рассказал о содержании договора между Россией и Ираном

Владимир Путин: в договоре РФ и Ирана нет пунктов по оборонной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что договор с Ираном не содержит положений о военном сотрудничестве, отметив, что Тегеран и не выдвигал подобных требований.

Накануне Владимир Путин решительно осудил саму возможность обсуждения ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, назвав подобные рассуждения абсолютно недопустимыми. Российский лидер подчеркнул, что такие заявления выходят за рамки цивилизованного диалога.

На полях ПМЭФ российский лидер также заявил о разработке конкретных инициатив по разрешению иранского кризиса. При этом Путин отметил, что их реализация зависит исключительно от политической воли руководства Исламской Республики и Израиля.

Напомним, что KP.RU ведет трансляцию встречи президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).