Президент России Владимир Путин, выступая ночью 19 июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), констатировал полный провал планов Запада и киевского режима организовать мобилизацию 18-летних украинских юношей в ряды ВСУ.
«Я ничего не придумываю, поверьте мне, это абсолютно объективная информация: укомплектованность подразделений — 47%», — заявил президент.
Путин отметил, что все попытки киевского режима отлавливать мужчин и заманивать 18-летних в ряды ВСУ пока не дают никаких результатов, так как украинская армия несёт куда большие потери ежедневно. Тот поток мобилизации, который могут обеспечивать ТЦК, не компенсирует эти потери.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин на ПМЭФ опроверг дезинформацию, распространяемую Украиной о якобы ударах российской армии по жилым кварталам в Киеве. Президент отметил, что ВС РФ всегда наносят удары исключительно по военным объектам.