Мобилизация 18-летних на Украине провалилась: Путин отметил очередной просчёт Киева

Путин отметил, что все попытки киевского режима отлавливать мужчин и заманивать 18-летних в ряды ВСУ пока не дают никаких результатов, так как украинская армия несёт куда большие потери ежедневно. Тот поток мобилизации, который могут обеспечивать ТЦК, не компенсирует эти потери.