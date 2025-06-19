Путин заявил о наступлении ВС РФ по всем направлениям в зоне СВО

При этом президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, с самого начала СВО Москва была готова к переговорам для поиска решения. Путин добавил, что завершение конфликта как можно скорее остаётся приоритетом, и предпочтение отдаётся мирному пути.