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Путин заявил о наступлении ВС РФ по всем направлениям в зоне СВО

Путин указал, что потери ВСУ превышают возможности Киева по мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска имеют стратегическое превосходство на всех направлениях специальной военной операции (СВО) и ежедневно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы государства, потери украинской армии на поле боя значительно превышают возможности Киева по мобилизации новых сил. Путин отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) укомплектованы лишь на 47%, а штурмовые подразделения находятся в ещё более плачевном состоянии и практически небоеспособны.

При этом президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, с самого начала СВО Москва была готова к переговорам для поиска решения. Путин добавил, что завершение конфликта как можно скорее остаётся приоритетом, и предпочтение отдаётся мирному пути.