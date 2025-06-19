Путин прокомментировал высказывание об «убийстве» Хаменеи

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался отвечать на вопрос сотрудника Agence France-Presse о своей реакции на возможное «убийство» Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, о котором говорили израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, а также президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Я даже обсуждать такую возможность не желаю», — сказал Путин.
Кроме того, Путин рассказал, что «в своё время» российская сторона предлагала Тегерану помощь в создании системы противовоздушной обороны, но партнёры из Ирана «не проявили интереса».
Помимо этого, Путин заявил, что договор о стратегическом партнёрстве, который подписали Российская Федерация и Иран, «не содержит статей, связанных с обороной». Он добавил, что иранская сторона не просила РФ о военной помощи.
Заявление прозвучало в ходе встречи президента Российской Федерации с руководством мировых СМИ в рамках ПМЭФ.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном конфликт между Израилем и Ираном.