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Путин прокомментировал высказывание об «убийстве» Хаменеи

Вопрос о возможном «убийстве» Хаменеи задал Путину сотрудник AFP.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался отвечать на вопрос сотрудника Agence France-Presse о своей реакции на возможное «убийство» Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, о котором говорили израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, а также президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Я даже обсуждать такую возможность не желаю», — сказал Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что «в своё время» российская сторона предлагала Тегерану помощь в создании системы противовоздушной обороны, но партнёры из Ирана «не проявили интереса».

Помимо этого, Путин заявил, что договор о стратегическом партнёрстве, который подписали Российская Федерация и Иран, «не содержит статей, связанных с обороной». Он добавил, что иранская сторона не просила РФ о военной помощи.

Заявление прозвучало в ходе встречи президента Российской Федерации с руководством мировых СМИ в рамках ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном конфликт между Израилем и Ираном.

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