Зеленая среда. Красота всегда рядом — украшаем растениями балкон своей квартиры

Не у всех сохранился открытый балкон — современный тренд на утепление и остекление диктует свои правила. Но если вы счастливый обладатель редкого сейчас открытого балкона (в «сталинке» или в милой «хрущевке»), то вопрос озеленения становится особенно актуальным.