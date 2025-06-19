«Кто сам без греха, пусть первый бросит в меня камень»: Путин ответил на вопрос о своих «ошибках»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о своих «ошибках», процитировал слова Иисуса Христа. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Кто сам без греха, пусть первый бросит в меня камень», — ответил Путин на вопрос об ошибках на встрече с руководителями ведущих информационных агентств.
Так российский лидер завершил встречу с журналистами.
Ранее глава государства отмечал, что противники России всегда допускали промахи, недооценивая характер русского народа и представителей общероссийской культуры. По словам Путина, именно это становилось причиной их ошибок.
Также Путин отмечал, что Россия не допустит ошибок из-за доверия к Западу. При этом президент отмечал, что Москва готова работать по урегулированию украинского кризиса, отдавая отчет в нечестности Запада в отношении РФ.