Ученые бьют тревогу: океаны стремительно закисляются

Учёные из США и Великобритании опубликовали в журнале Global Change Biology результаты обширного исследования, посвящённого состоянию Мирового океана. Работая с ледяными кернами, анализируя химический состав морской воды и выполняя компьютерное моделирование, специалисты оценили динамику экосистем и уровень биоразнообразия, сопоставив полученные данные с историческими записями за последние несколько веков.
Выводы оказались тревожными: примерно 40% поверхностных и порядка 60% глубоководных слоёв океана стали более кислыми, а главным фактором названы растущие концентрации CO₂ в атмосфере. Исследователи подчёркивают, что замедлить и даже обратить процесс закисления возможно лишь при существенном сокращении выбросов парниковых газов. В связи с этим они настаивают на безотлагательных мерах по снижению промышленного загрязнения и минимизации антропогенного воздействия на природу.
Ранее остатки флоры и фауны возрастом 200 млн лет найдены в Западной Сибири.