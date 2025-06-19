Ученые бьют тревогу: океаны стремительно закисляются

Выводы оказались тревожными: примерно 40% поверхностных и порядка 60% глубоководных слоёв океана стали более кислыми, а главным фактором названы растущие концентрации CO₂ в атмосфере. Исследователи подчёркивают, что замедлить и даже обратить процесс закисления возможно лишь при существенном сокращении выбросов парниковых газов. В связи с этим они настаивают на безотлагательных мерах по снижению промышленного загрязнения и минимизации антропогенного воздействия на природу.