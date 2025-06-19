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Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших журналистов

Путин выразил соболезнования семьям погибших журналистов, независимо от стороны их работы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших журналистов, подчеркнув, что скорбит о каждом погибшем представителе СМИ вне зависимости от их принадлежности.

«Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял свое исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Также на полях ПМЭФ российский лидер высказался об отношении России к Украине. По словам Владимира Путина, с самого начала конфликта на Украине РФ показывала приверженность дипломатическим методам решения, сохраняя открытость к переговорам после начала спецоперации.