Путин выразил соболезнования семьям всех погибших журналистов

«Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял свое исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.