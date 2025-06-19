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Путин выразил соболезнования семьям всех погибших журналистов

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семьям всех погибших журналистов, независимо от того, с какой стороны они работали. Он назвал целенаправленные атаки на корреспондентов в зоне боевых действий преступлением.

Источник: Life.ru

«Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял свое исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и журналистку Первого канала Анну Прокофьеву. Представители СМИ погибли в зоне специальной военной операции (СВО) в конце марта.