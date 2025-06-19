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Путин: РФ отдала Киеву более шести тысяч тел погибших военных

При этом взамен, по словам Путина, РФ получила всего 57 тел.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация отдала Украине свыше шести тысяч погибших бойцов, но «взамен получила 57 тел».

«К сожалению, печально, грустно и тяжело об этом говорить. Мы отдали более шести тысяч тел погибших военнослужащих Украины, взамен получили 57», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи президента Российской Федерации с руководством мировых средств массовой информации в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее помощник президента Российской Федерации, глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что российская сторона передала Украине 6060 тел погибших солдат Вооружённых сил Украины, выполнив достигнутые договорённости.

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