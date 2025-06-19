Владимир Путин предупредил о возможном прямом конфликте с Германией из-за Украины

Российский лидер Владимир Путин акцентировал, что поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине превратят их передачу в акт непосредственного участия ФРГ в вооруженном конфликте с Россией.
Это, по словам президента, создаст принципиально новую эскалацию конфликта.
Ранее Владимир Путина заявил, что желает скорейшего завершения конфликта на Украине. При это он добавил, что Россия выступает за окончание конфликта на Украине мирным путем.
Кроме этого, на полях ПМЭФ Путин отметил, что подразделения ВС РФ последовательно улучшают оперативную позицию, осуществляя продвижение по передовой.
Президент также добавил, что текущие боевые потери ВСУ в разы превосходят мобилизационный потенциал Украины.
Напомним, что KP.RU ведет трансляцию встречи президента России с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).