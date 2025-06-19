Юрист рассказал об изменении правил расчета отпускных и пособий с сентября

Это коснется методики измерения среднего дохода, которую используют при начислении отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка. Из расчета уберут все случаи освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты. Это, например, больничные, период отпуска по беременности и родам, простой по вине работодателя и оплачиваемые выходные по уходу за детьми-инвалидами.