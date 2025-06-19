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Главе СКР доложат о расследовании смертельного ДТП со школьницей из Тулуна

Погибшая переходила дорогу со своей подругой в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главе следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования ДТП, в котором погибла девочка из Тулунского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.

— Глава федерального ведомства дал такое поручение руководителю регионального следственного комитета Анатолию Ситникову, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня 13-летний мотоциклист сбил двух подруг, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате аварии одна из школьниц погибла на месте, а ее одноклассницу доставили в больницу. Обеим девочкам 16 лет.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре создадут картину самолета Ил-4 из 10 тысяч свечей.