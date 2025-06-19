Во ВЦИОМ раскрыли причины нежелания россиян заводить детей

Гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов назвал ключевые барьеры, препятствующие россиянам принимать решение о рождении детей.
«Не позволяют заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка Эгоизм — дети мешают личной свободе. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — заявил Абрамов в рамках ПМЭФ.
Глава ВЦИОМ указал, что за последние три десятилетия сформировалась устойчивая установка россиян на приоритет личной свободы над семейными обязательствами.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл свой подход к повышению рождаемости среди молодых россиян. По его словам, для этого необходим персональный пример родителя.