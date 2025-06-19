WSJ: Трамп одобрил план удара по Ирану, но отложил его реализацию

Президент США Дональд Трамп утвердил план военной операции против Ирана, но пока не дал команду на его исполнение, надеясь на отказ Тегерана от ядерной программы. Об этом сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, американский лидер рассчитывает, что угроза присоединения к израильским авиаударам заставит Иран пойти на уступки. Как пояснил анонимный представитель администрации, Трамп продолжает мониторить развитие ситуации и рассматривает различные варианты действий США, включая возможность отказа от вмешательства в конфликт.
— Поскольку конфликт между Ираном и Израилем продолжается, президент Трамп рассматривает несколько вариантов, включая удар США по Ирану, — говорится в сообщении.
Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По словам Трампа, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью».
Правительство Израиля доложило, что в результате иранских атак войск пострадали свыше 800 граждан. Также власти сообщили об эвакуации около 3,8 тысячи человек из жилых домов в результате обстрелов.