Бывший адвокат Майкла Джексона: певца «убили» судебные разбирательства

Бывший юрист Майкла Джексона Брайан Оксман заявил, что, по его мнению, истинной причиной смерти певца стали не медицинские обстоятельства, а глубокие психологические последствия многолетних судебных разбирательств.
В беседе с изданием Radar Online он выразил убеждённость, что именно давление, связанное с обвинениями в сексуализированном насилии, разрушило артиста.
Скандал разразился в 2005 году, когда Джексону предъявили обвинения в домогательствах к 13-летнему Гэвину Арвизо на его ранчо Neverland. Несмотря на оправдательный приговор, это дело серьёзно подорвало репутацию поп-звезды и изменило отношение общества. По словам Оксмана, певец тяжело переживал произошедшее, нередко звонил по ночам и пытался понять, почему его оболгали, несмотря на доброжелательное отношение к окружающим.
Кроме того, Джексон ощущал предательство со стороны британского журналиста Мартина Башира, авторского интервью которого легло в основу скандального документального фильма «Жизнь с Майклом Джексоном». Именно после этого, как утверждает адвокат, артист стал испытывать постоянный страх тюремного заключения, опасаясь жестокого обращения из-за характера обвинений.
В 2009 году Майкл Джексон скончался от остановки сердца, вызванной передозировкой сильнодействующих препаратов. Ему было 50 лет. Однако, по мнению Оксмана, реальной причиной смерти стало эмоциональное и психическое истощение, вызванное годами общественного давления и юридических преследований.
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