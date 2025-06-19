Бывший адвокат Майкла Джексона: певца «убили» судебные разбирательства

Скандал разразился в 2005 году, когда Джексону предъявили обвинения в домогательствах к 13-летнему Гэвину Арвизо на его ранчо Neverland. Несмотря на оправдательный приговор, это дело серьёзно подорвало репутацию поп-звезды и изменило отношение общества. По словам Оксмана, певец тяжело переживал произошедшее, нередко звонил по ночам и пытался понять, почему его оболгали, несмотря на доброжелательное отношение к окружающим.