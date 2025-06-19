Россиянам рассказали, что высунутая из-под одеяла нога помогает быстрее уснуть

Оставить одну ногу снаружи из-под одеяла помогает заснуть быстрее — к такому выводу пришли специалисты, чья работа размещена в Journal of Physiological Anthropology (JPA). Российские СМИ предлагают использовать такой способ засыпания соотечественникам, у кого есть проблемы со сном,
Исследователи объясняют эффект особенностями терморегуляции организма. Чтобы мозг дал «команду» ко сну, температура тела должна слегка понизиться, что одновременно стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Ступни, а особенно подошвы, из-за обилия кровеносных сосудов хорошо отводят тепло. Когда одна нога оказывается на прохладном воздухе, теплоотдача повышается, температура ядра тела падает, и человек быстрее погружается в сон.
Удобство метода в том, что он не требует никаких специальных приготовлений: достаточно чуть приподнять край одеяла. Таким образом распространённая привычка «проветривать» ногу получила научное подтверждение и может войти в арсенал вечерних ритуалов.
Пользователи соцсетей нередко делятся опытом, называя приём своим «ночным лайфхаком», хотя признаются, что иногда мешают страхи из детства, насекомые или домашние питомцы, из-за чего ногу приходится вновь прятать под одеяло.
Ранее снижающие потребление калорий диеты связали с крайне неприятными последствиями.