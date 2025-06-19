Россиянам рассказали, что высунутая из-под одеяла нога помогает быстрее уснуть

Исследователи объясняют эффект особенностями терморегуляции организма. Чтобы мозг дал «команду» ко сну, температура тела должна слегка понизиться, что одновременно стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Ступни, а особенно подошвы, из-за обилия кровеносных сосудов хорошо отводят тепло. Когда одна нога оказывается на прохладном воздухе, теплоотдача повышается, температура ядра тела падает, и человек быстрее погружается в сон.