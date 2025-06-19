США тайно готовят атаку на Иран: Израиль может получить «супербомбу»

США могут тайно поставить Израилю сверхтяжелую бомбу GBU-57A/B и предоставить в аренду бомбардировщик B-2, чтобы Тель-Авив смог самостоятельно разрушить иранский ядерный объект в Фордо, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
По данным издания, Вашингтон и Тель-Авив рассматривают и другой вариант: США могут передать Израилю бомбу, самолет и даже пилота для выполнения одной или двух атак в формате краткосрочной аренды с полным обслуживанием.
Berliner Zeitung указывает, что применение Израилем такой мощной бомбы может втянуть США в конфликт с Ираном. При этом издание считает, что международное сообщество вряд ли введет санкции против подобной операции, поскольку превентивные войны, направленные на защиту общих интересов, уже не вызывают осуждения.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп, обещавший урегулировать конфликт на Украине и предотвратить новые войны, утвердил план атаки американских вооруженных сил на территорию Ирана. Однако, по данным издания, Трамп не отдал приказ о реализации этого плана.