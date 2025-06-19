В Иркутске отметят Международный день йоги

В Иркутске на острове Юность 21 июня весь день будет проходить активная праздничная программа в честь Международного дня йоги. С 8:00 до 20:30 для всех желающих пройдут мастер-классы, лекции, занятия йогой. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, возраст и уровень подготовки не важен, главное иметь с собой коврик и бутылку воды.