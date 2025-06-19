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В Иркутске отметят Международный день йоги

Праздник пройдет 21 июня на острове Юность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на острове Юность 21 июня весь день будет проходить активная праздничная программа в честь Международного дня йоги. С 8:00 до 20:30 для всех желающих пройдут мастер-классы, лекции, занятия йогой. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, возраст и уровень подготовки не важен, главное иметь с собой коврик и бутылку воды.

— В программе заявлены более 10 видов практик: йога для глаз, нейрогимнастика и йога-терапия и другие. Помимо физических и дыхательных упражнений, мастера своего дела расскажут о пользе медитации и поделятся секретами хорошего сна, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Тех, кто хочется более активно провести время, приглашают на индийские и восточные танцы и флай-йогу. Чтобы во время занятия не мешали дети, им выделили специальную зону и творческую мастерскую. Официальное открытие праздника будет в 13:00.