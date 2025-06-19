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Дмитриев считает Францию возможным мостом между Россией и Европой

Французские компании продолжают поддерживать контакты с Москвой, и Париж может сыграть ключевую роль в восстановлении диалога между Россией и Европой. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Французский бизнес продолжает коммуникацию с Россией.

Французские компании продолжают поддерживать контакты с Москвой, и Париж может сыграть ключевую роль в восстановлении диалога между Россией и Европой. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Франция может стать очень конструктивной силой и играть важную роль. Это своего рода мост для примирения между Россией и Европой, будем на это надеяться. Кстати, многие французские компании сейчас выходят на контакт — мы помогаем целому ряду французских бизнесов в России», — передает слова Дмитриева РБК.

Он подчеркнул, что сейчас европейская экономика сталкивается с последствиями антироссийских санкций. По его словам, Европа нанесла себе значительный финансовый ущерб, отказавшись от российского газа, что привело к потерям порядка одного триллиона евро.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что руководство Франции занимает жесткую позицию в отношении России, а президент Эмманюэль Макрон и его министры открыто выражают негативное отношение к Москве. При этом, по словам Лаврова, Париж иногда неофициально демонстрирует готовность к диалогу, несмотря на разногласия, связанные с украинским кризисом и антироссийскими санкциями.

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