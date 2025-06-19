Дмитриев считает Францию возможным мостом между Россией и Европой

«Франция может стать очень конструктивной силой и играть важную роль. Это своего рода мост для примирения между Россией и Европой, будем на это надеяться. Кстати, многие французские компании сейчас выходят на контакт — мы помогаем целому ряду французских бизнесов в России», — передает слова Дмитриева РБК.