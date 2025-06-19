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Путин: немецкие танки были в Курской области

Путин уточнил, что немецкая сторона признаёт Курскую область частью РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что боевые машины производства Германии находились под Курском, он подчеркнул, что немецкая сторона признаёт Курскую область частью РФ.

«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», — сказал Путин.

Заявление прозвучало в ходе встречи президента РФ с руководством мировых средств массовой информации в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, Путин заявил, что поставка ракет Taurus производства ФРГ Киеву не окажет влияния на ход конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в таком случае отношения Берлина с РФ «совсем испортятся».