Путин: немецкие танки были в Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что боевые машины производства Германии находились под Курском, он подчеркнул, что немецкая сторона признаёт Курскую область частью РФ.
«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», — сказал Путин.
Заявление прозвучало в ходе встречи президента РФ с руководством мировых средств массовой информации в рамках Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, Путин заявил, что поставка ракет Taurus производства ФРГ Киеву не окажет влияния на ход конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в таком случае отношения Берлина с РФ «совсем испортятся».