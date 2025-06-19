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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Японские сейсмологи заявили, что угрозы цунами после землетрясения у острова Хоккайдо нет.

Источник: Комсомольская правда

Под дном Тихого океана у северо-восточного побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в японском метеорологическом управлении, которое следит за сейсмической активностью. Угрозы цунами нет, заявили специалисты.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Транспорт на острове работает без перебоев. Жители Хоккайдо ощутили толчки в разных частях острова. Других подробностей о подземных толчках не сообщалось.

Напомним, что 15 июня землетрясение такой же магнитуды — 6,1 — произошло недалеко от столицы Перу, города Лимы. Об этом сообщили в Геофизическом институте Перу. Эпицентр находился в 30 км к юго-западу от провинции Кальяо. Ученые уточнили, что землетрясение было промежуточным, с глубиной очага 49 км, поэтому серьезных разрушений на поверхности не зафиксировано. Власти Перу не объявляли тревогу.