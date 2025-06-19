На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Напомним, что 15 июня землетрясение такой же магнитуды — 6,1 — произошло недалеко от столицы Перу, города Лимы. Об этом сообщили в Геофизическом институте Перу. Эпицентр находился в 30 км к юго-западу от провинции Кальяо. Ученые уточнили, что землетрясение было промежуточным, с глубиной очага 49 км, поэтому серьезных разрушений на поверхности не зафиксировано. Власти Перу не объявляли тревогу.